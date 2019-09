Visiblement, l’épisode Thierry Henry-Leonardo Jardim de la saison dernière n’a pas suffi du côté de l’AS Monaco. Après 6 journées, le club de la Principauté pointe à une bien triste 19e place, avec seulement 3 points. Outre le bilan comptable, c’est le contenu des matches qui laisse perplexe, avec notamment une défense très friable, et une attaque sur courant alternatif. Alors que le derby face à Nice se profile ce mardi (21h), le technicien portugais, revenu en sauveur au mois de février dernier, ne dispose plus d’une grande marge de manœuvre.

La défaite contre l'OM (4-3), après avoir mené 2-0 a laissé des traces autour du Stade Louis-II. Chahuté par les supporters après le nul face à Reims (0-0) ce samedi, l'entraîneur portugais a indiqué en conférence de presse comprendre leurs inquiétudes: "Je l'ai déjà dit, c'est compréhensible que les supporters râlent quand les résultats ne sont pas là. On a besoin de jouer à fond et faire le maximum avec l’aide de nos supporters."

Jardim : "J'ai le soutien du président"



Jardim voulait partir

Après la 17e place obtenue la saison dernière, l’AS Monaco se préparait à un grand chamboulement estival afin de ne plus revivre ça. Au début du mois de juin, Leonardo Jardim est allé lui-même expliqué à ses dirigeants, Dimitri Rybolovlev et Oleg Petrov, qu’il pensait ne plus être l’homme de la situation, et qu’un changement d’entraîneur pourrait faire du bien au groupe. Une décision immédiatement refusée par les dirigeants, qui n’avaient pas de plan B, et qui espéraient secrètement ne pas revivre la même saison deux fois de suite. "J’ai toujours eu le soutien du Président, il y'a beaucoup de respect entre nous. On travaille toujours ensemble. Il a toujours été très droit avec moi", a expliqué l’intéressé en conférence de presse. Une confiance qui a tendance à malgré tout s'effriter ses derniers temps.

Un choix qui ne s’avère pas payant et qui ne cesse de faire grandir la pression autour du club. Une défaite contre Nice à domicile, ce mardi (21h), dans le derby de la Côte d’Azur (ce qui n’est plus arrivé depuis 2014), pourrait sceller l’avenir de Leonardo Jardim, pourtant soutenu par une grande partie du vestiaire. Reste à savoir si Oleg Petrov, nommé seulement cet été comme directeur sportif, laissera encore du temps à l'entraîneur champion de France 2017.



