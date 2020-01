Monaco fera encore sans Slimani contre Strasbourg

📋 Le groupe 🔴⚪️ pour la réception de Strasbourg ce soir au Stade Louis-II 🇲🇨 #ASMRCSA pic.twitter.com/TW0SUxzLoD

Islam Slimani va-t-il reporter un jour le maillot de l’AS Monaco ? Rien n’est moins sûr, puisque l’attaquant algérien enchaine les absences. Officiellement, c’est pour cause blessure et Robert Moreno, l’entraineur de l’équipe princière, l’a confirmé vendredi en conférence de presse : « Slimani est blessé, il a mal à la jambe, au quadriceps. Le docteur doit contrôler son évolution. Il n’a pas de bonnes sensations pour s’entraîner ». Logiquement,Le joueur, qui appartient toujours à Leicester City, pourrait en profiter pour discuter avec les clubs qui le courtisent en cette fin de mercato. Et il y en a beaucoup d’après les dernières rumeurs qui circulent, à l’instar de Manchester Unied ou de Tottenham.