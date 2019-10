Cesc Fabregas et Fodé Ballo-Touré sont remplaçants vendredi avec Monaco, en déplacement à Nantes pour l'ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Adrien Silva et Gil Dias les remplacent numériquement. Devant, Wissam Ben Yedder et Islam Slimani sont bien sûr associés.

Chez les Canaris, dauphins du PSG, on note le retour de suspension attendu de Pallois.

Le 11 de l'ASM: Lecomte - Jemerson, Glik (cap.), Badiashile - Martins, Bakayoko, Silva, Golovin, Dias - Ben Yedder, Slimani.