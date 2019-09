"La Premier League et la Liga sont sur une autre planète en comparaison avec la Ligue 1." Le ton est donné. Et Cesc Fabregas, qui s’exprimait dans une longue interview à AS, n’a pas mâché ses mots à l’heure d’évoquer un championnat qu’il commence à bien connaître. De fait, ses passages à Arsenal, à Chelsea ou encore à Barcelone lui permettent d’avoir une idée très précise du niveau global de chaque championnat.

S’il voit la Ligue 1 un niveau en dessous, il ajoute: "C’est un championnat très physique, avec beaucoup de contre-attaques, il n’y a pas le contrôle d’un match, ce sont des matches un peu fous… Je crois tactiquement, il peut beaucoup s’améliorer." Un point de vue tranché qui pourrait amener à beaucoup faire réfléchir même s’il n’a rien de surprenant.

Pour Fabregas, par ailleurs fan de Kylian Mbappé, cela s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement global avec une volonté forte, un peu partout en Europe, pas seulement en L1 de, d’abord chercher à bien défendre. Avec principalement du repli défensif et des offensives surtout basée sur les contre-attaques. "L’idée de dominer comme le Barça, City ou Madrid se voit de moins en moins. Même le Barça est un peu plus replié qu’avant. Je pense que, surtout en Ligue des Champions, les clubs de Premier League et de Liga vont dans cette direction", précise-t-il. Ce qui ne lui plaît manifestement pas vraiment…



