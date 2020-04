La grave crise sanitaire qui frappe le monde entier inquiète certaines catégories de la population. Identifiées comme plus fragiles face au Covid-19, les personnes âgées en font partie. De nombreux cas de contaminations et de décès ont malheureusement été constatés ces dernières semaines dans les maisons de retraite. Face à cette situation, le champion du monde 2010 Cesc Fabregas a décidé de proposer son aide à un établissement situé en Catalogne, sa région d'origine.

Cesc Fabregas finance l'hôtel pour protéger des personnes âgées

Le milieu de terrain de l'AS Monaco a volé au secours de la maison de retraite Verge del Remei, à Arenys de Munt (petite commune de Catalogne) en effectuant un don pour aider 15 personnes âgées de cet établissement à loger à l'hôtel, alors que 13 autres résidents (sur 32 au total) étaient positifs. Une information relayée par le média La Vanguardia. Les 15 personnes concernées ont été testées négatives au coronavirus et seront donc moins exposées en logeant à l'hôtel. La directrice de l'établissement avait lancé un appel à l'aide.