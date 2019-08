Monaco encore humilié, Lille surpris à Amiens

Déjà battu 3-0 à domicile par l’OL la semaine dernière, Monaco a subi une défaite sur le même score samedi soir en Ligue 1. A l’occasion de la deuxième journée, l’ASM a été écrasée par le FC Metz (3-0), vainqueur grâce à Diallo (11e sp, 53e) et Cohade (66e).

Au même moment, le Losc a pour sa part chuté sur le terrain d’Amiens (1-0), Guirassy inscrivant en seconde période l’unique but de la rencontre (70e).

Dans les autres matches de la soirée, Bordeaux et Montpellier n’ont pas réussi à se départager (1-1), Toulouse a battu Dijon (1-0, but de Makengo), tandis que Nice s’est imposé sur le terrain de Nîmes (1-2). Au classement, l’OGCN compte six points comme Lyon, au deuxième rang, tandis que Monaco est bon dernier.