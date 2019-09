Monaco enchaîne, Nice et Lille dos à dos

Quatre jours après son premier succès de la saison devant Nice (3-1), Monaco a réussi la passe de deux lors de la huitième journée de Ligue 1, ce samedi devant Brest (4-1). Ben Yedder (26e), Slimani (62e s.p.), Martins (73e) et Baldé (90e) ont marqué. Mendy a sauvé l'honneur (77e). L'ASM double son adversaire et sort de la zone de relégation.

Le choc entre Nice et Lille s'est soldé par un match nul (1-1). Araujo (24e) a répondu à Dolberg (13e). Les Aiglons sont cinquièmes, devancés d'un point par les Dogues, quatrièmes. Angers et Amiens se sont quittés sur le même score (1-1). Mendoza (13e) et Alioui (83e) sont les buteurs.

Metz et Toulouse se quittent également bons amis (2-2). Diallo a ouvert la marque (4e) avant de sortir blessé dans la foulée. Saïd a égalisé (86e). Niane a converti un penalty dans le temps additionnel (90e+1) mais Koulouris a encore répliqué (90e+5). En s'imposant à Reims (1-2), Dijon tient sont premier succès. Les Bourguignons ont renversé leurs adversaires malgré le but de Chavalerin (17e). Le DFCO a pu compter sur Tavares (19e) et Baldé (48e) pour laisser provisoirement la dernière place à Saint-Etienne.