Monaco concède le match nul à Angers / L1 (J18)

Le debrief

L’instant T :

On joue l’un des derniers instants du match. Alors qu’Angers lance une ultime contre-attaque sur le côté gauche, le milieu de terrain angevin est seul dans la surface et prend le temps de contrôler avant de frapper du pied droit sous la barre, mais Benjamin Lecomte se montre une nouvelle fois décisif, repoussant le ballon d’un bel arrêt réflexe.

Les tops et les flops

Benjamin LECOMTE (7)

Romain THOMAS (6)

JEMERSON (3)

La feuille de match

Angers - Monaco : 0-0

C’était l’un des chocs attendus de cette 18eme journée de Ligue 1. La confrontation entre Angers et Monaco, respectivement 12eme et 11eme avant le coup d’envoi, promettait au vainqueur une place provisoire dans le top 5 au coup de sifflet final., avec très peu d’occasions, hormis celle gâchée par Islam Slimani après un bon centre de Gil Dias depuis la gauche (7eme).La seconde période s’est quant à elle animée petit à petit, les hommes de Stéphane Moulin multipliant les contre-attaques sur les côtés. Mais ni Sada Thioub (56eme), ni Angelo Fulgini (92eme) ne parvinrent à trouver la faille, bien gêné par un Benjamin Lecomte inspiré ce soir., qui grappillent quelques places (le SCO est 11eme, l'ASM 9eme) en attendant les matchs de dimanche.Très peu mis à contribution en première période, l’ancien portier de Montpellier s’est montré impérial sur toutes ses interventions en seconde mi-temps, préservant le point du match nul jusqu’au bout.Il est le symbole de la solidité defensive du jour côté angevin. Intraitable pendant 90 minutes, le défenseur de 31 ans a mis fin à de nombreuses attaques monégasques, ces derniers finissant par manquer de solutions dans l’axe.De nouveau titulaire à la place d’un Ruben Aguilar plus habitué au poste, le défenseur brésilien n’a pas su apporter le soutien offensif dont aurait eu besoin Gelson Martins et Monaco par moments.Temps clément – Pelouse en bon état: M. Ben El Hadj (: Aucun: Aït-Nouri (50eme), I.Traoré (68eme), Bahoken (75eme), Capelle (76eme) pour Angers - Jemerson (39eme), A.Silva (62eme), G.Dias (85eme) pour Monaco: AucuneButelle () – Aït-Nouri (), R.Thomas (), I.Traoré (), Manceau () – Fulgini (), Santamaria () – Mangani (), Capelle (), Thioub (), Alioui () (: Petkovic (g), Pavlovic, Bobichon, Pajot: S.MoulinLecomte () – Maripan (), Glik (), Jemerson (), G.Martins () – A.Silva (), Bakayoko () – Golovin (), G.Dias (), Slimani () – Ben Yedder (: Subasic (g), Augustin, B.Badiashile, Ballo-Touré: L.Jardim