Monaco: Bonne nouvelle pour Geubbels et Ndoram

Dimanche après-midi, l'AS Monaco rend visite à Montpellier en match décalé de la 24e journée de Ligue 1, et Leonardo Jardim pourrait à cette occasion récupérer de nouvelles forces vives, l'infirmerie du club de la Principauté étant particulièrement fréquentée depuis de longues semaines déjà.

Si Stevan Jovetic, Pietro Pellegri, Jordi Mboula, Andrea Raggi, Nacer Chadli et Jean-Eudes Aholou continuent de travailler pour recouvrer toutes leurs facultés physiques, les jeunes et prometteurs Kévin Ndoram et Willem Geubbels ont eux retrouvé les séances d'entraînement collectif.