Monaco: Ben Yedder, tireur d’élite

Meilleur marqueur de Ligue 1 avec déjà neufs buts après 11 journées, mais seulement neuf matches joués, Wissam Ben Yedder se montre particulièrement efficace devant le but depuis son arrivée à Monaco.

L’international tricolore n’a en effet tiré que 25 fois au but lors de ses neuf matches, l’ancien Sévillan faisant notamment preuve d’une belle précision puisqu’il a cadré 18 de ses 25 tirs, soit 72% de frappes cadrées.

A l’inverse, Renaud Ripart et Andy Dedort font preuve d’un très gros déchet, les deux hommes ayant tous les deux tiré 35 fois au but pour respectivement 2 et 3 buts. Mention spéciale pour le Nîmois qui n’a cadré que 11 tir, soit 31,4% de ses frappes.