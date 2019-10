Monaco-Ben Yedder: "Mon second but ? C'est l'arbitre qui décide..."

L'AS Monaco poursuit son opération redressement et flirte même désormais avec les places européennes, après avoir ouvert la 11e journée de Ligue 1 par un succès sur le terrain du FC Nantes (0-1), dauphin du leader parisien au classement.

"C'est un bon résultat face à une équipe qui est deuxième au classement. Ça n'a pas été facile, reconnaissait l'attaquant international Wissam Ben Yedder, auteur de l'unique but de la rencontre disputée vendredi, à La Beaujoire. C'est bien de gagner ici. Sur mon second but, l'arbitre a jugé qu'il y avait hors-jeu. C'est lui qui décide. Je suis content d'avoir marqué ce soir (vendredi)."

Ben Yedder n'en caracole pas moins en tête du classement des buteurs avec désormais 9 réalisations à son compteur.