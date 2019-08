Monaco: Ben Yedder dans le groupe pour Metz

A peine arrivé et déjà présent dans le groupe. Ce vendredi, l'AS Monaco a publié une liste élargie de 20 joueurs pour le déplacement à Metz, samedi (20 heures), dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, dans laquelle figure la nouvelle recrue Wissam Ben Yedder. L'attaquant arrivé de Séville est jugé apte, tout comme l'autre recrue offensive Henry Onyekuru (Everton). Radamel Falcao, annoncé sur le départ, et Keita Baldé, longuement utilisé durant la dernière CAN, sont également présents. Cesc Fabregas purge lui le premier de ses trois matches de suspension après son carton rouge reçu contre Lyon (défaite 3-0 à Louis-II) la semaine passée.

Le groupe Rouge et Blanc pour le déplacement à Metz (J2 - Ligue 1) #FCMASM #DAGHEMUNEGU ⚪️ pic.twitter.com/YDgB739X7c — AS Monaco (@AS_Monaco) 16 août 2019