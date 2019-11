Michel Der Zakarian (Montpellier) : « Ça dépend où on joue, c'est sifflé ou pas sifflé »

Montpellier n’a ramené qu’un nul de Saint-Etienne dimanche (0-0). La faute à un grand Stéphane Ruffier, qui a sorti deux énormes parades devant Gaëtan Laborde. Mais aussi, selon les Montpelliérains, à une erreur d’arbitrage de Frank Schneider. Ce dernier n’a en effet pas accordé de penalty pour une intervention plus que litigieuse de Timothée Kolodziejczak sur Andy Delort, considérant que le ballon était déjà sorti des limites du terrain au moment du contact. Pas évident sur les images, ce qui a fait enrager Michel Der Zakarian. « Nous aurions pu conclure en seconde période, mais Stéphane Ruffier fait une belle parade et il y a un penalty pour nous. Si c'est pour Saint-Étienne... Le joueur se fait couper en deux. Ça dépend où on joue. C'est sifflé ou pas sifflé. »

Der Zakarian : « Je suis content de la performance fournie »

Le coach du MHSC a ainsi clairement sous-entendu en conférence de presse d’après-match que l’ASSE avait bénéficié d’un arbitrage maison sur cette action. Des accusations qui n’entachent pas la prestation cohérente des Héraultais sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. « En première période, Saint-Étienne a deux situations et nous aussi. Nous avons bien géré la situation. Nous avons bien utilisé le ballon, mais par moments nous avons aussi manqué de justesse. Il n'y a pas de regrets. Nous avons livré un bon match contre une équipe qui restait sur des victoires à domicile. C'est un bon match de notre part et je suis content de la performance fournie. » Même si une victoire aurait propulsé le MHSC devant les Verts.



