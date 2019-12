MHSC-PSG, les compos : Icardi retrouve la pointe de l’attaque parisienne

Tuchel a innové en milieu de terrain

Le PSG défie Montpellier chez lui, ce samedi dans le cadre de la 17e journée de championnat. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a décidé d’aligner ses hommes forts en attaque. Kylian Mbappé et Neymar sont présents, de même que Mauro Icardi. Ce dernier retrouve sa place de titulaire après avoir démarré sur le banc lors du précédent match contre Nantes (2-0).Pour cette opposition contre le MHSC, Angel Di Maria a été laissé sur le banc. L'Argentin va pouvoir souffler un peu après avoir connu six titularisations de rang en Ligue 1. Six matches durant lesquels il a été décisif neuf fois. Tuchel pourrait éventuellement le lancer en seconde période.Au milieu de terrain, et en raison des multiples absences (Herrera, Verratti et Marquinhos), c’est le trio Sarabia, Parades et Gueye qui ont été alignés. Si l’Argentin et le Sénégalais sont habitués à occuper ce rôle, c’est un peu moins le cas de l’Espagnol. A noter enfin que derrière Juan Bernat retrouve sa place sur le côté gauche au détriment de Layvin Kurzawa, tandis que Thiago Silva et Presnel Kimpembe sont intouchables dans l’axe.Côté montpelliérain, Michel Der Zakarian a choisi de faire dans le classique. Il a disposé son équipe en 3-5-2, avec le duo Delort-Laborde aux avant-postes. Oyongo et Souquet tiendront le rôle des pistons, tandis que Savanier et Le Tallec se chargeront de l’animation. L’objectif des Pailladins c’est de faire au moins aussi bien qu’il y a deux ans, lorsqu’ils avaient tenu en échec Paris à domicile (0-0).