MHSC: Les grands débuts de Savanier ?

Blessé lors de la préparation d’avant-saison, Teji Savanier voit enfin le bout du tunnel. Le milieu de terrain de Montpellier, débarqué au début de l’été en provenance de Nîmes pour quelque 10 millions d’euros, pourrait en effet faire ses grands débuts avec le club héraultais à l’occasion de la réception de Monaco, samedi soir.

Victime d’une distension du ligament interne de son genou droit, le natif de Montpellier est en tout cas tout proche d’un retour à la compétition. "C'est possible qu'il joue, a indiqué le technicien. On verra. Il s'est entraîné hier ce mercredi. C'est aussi à lui de voir comment il se sent, s'il est apte ou pas", a ainsi confié Michel Der Zakarian en conférence de presse.