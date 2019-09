MHSC-Der Zakarian: "On n'a pas été dangereux"

Samedi soir, une semaine après avoir pris le meilleur sur Lyon (1-0), Montpellier a chuté à Nantes (1-0) lors de la 4e journée de Ligue 1. Et pour Michel Der Zakarian, cette défaite se justifie pleinement, dans la mesure où ses hommes n'ont pas été capables de véritablement inquiéter l'arrière-garde des Canaris.

"On a manqué de justesse dans nos choix, dans l'utilisation du ballon. On n'a pas mis la bonne passe, le bon centre, ... On n'a pas été dangereux dans les trente derniers mètres, pas assez à mon goût. On a fait trop de mauvais choix pour espérer être dangereux, on a été défaillants techniquement", explique le coach héraultais dans les colonnes de L'Equipe.