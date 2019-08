MHSC-Der Zakarian: "On aurait dû en marquer plus"

Mardi soir, en match décalé de la 3e journée de Ligue 1, Montpellier est venu à bout de l'Olympique Lyonnais (1-0), signant ainsi sa première victoire de la saison en infligeant un premier revers aux Gones. De quoi faire le bonheur de Michel Der Zakarian après le coup de sifflet final.

"On a maîtrisé du début à la fin. En première période, on a été bon avec des situations, du beau jeu, des renversements, c'est ce qu'on voulait faire, a commenté l'entraîneur héraultais sur beIN SPORTS après la partie. La semaine n'avait pourtant pas bien commencé, il y avait du déchet à l'entraînement. On doit avoir une meilleure maîtrise en deuxième à 11 contre 10. Si on avait fait encore mieux, on aurait été plus dangereux. C'est bien parce qu'on marque trois points. Lyon, ça faisait 5-6 ans qu'on n'avait pas gagné contre eux. Maintenant on doit être régulier. On en a marqué qu'un mais on aurait dû en marquer plus".