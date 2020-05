Metz : Quel avenir pour Thill, l’ex-futur prodige ?

Mis en réserve à Orléans

De retour en Ligue 1 l’été dernier, le FC Metz n’a pas refait l’ascenseur, comme il y a cinq ans, et a finalement obtenu la 15place à l’issue d’une saison arrêtée en raison de la pandémie de coronavirus. S’il n’a pas manqué de féliciter ses joueurs pour ce maintien, Vincent Hognon a aussi revisionné "des bons matchs et des plus difficiles aussi pour comprendre ce qui avait mal tourné, déclare l’entraîneur grenat à France Bleu.On les a beaucoup observés pour savoir qui va renforcer la saison prochaine l'effectif et qui repartira en prêt."



Vincent Thill fait partie de ces 12 joueurs prêtés par le club lorrain. L’aventure à Orléans de l’ex-futur prodige a pourtant failli tourner court. Mis à l’écart par Didier Ollé-Nicolle, le milieu de terrain luxembourgeois (20 ans) a même évolué avec la réserve de l'USO. Le club du Loiret, qui a pris en charge son salaire de 10 000 euros mensuels, aurait ensuite pensé à mettre un terme à son prêt de manière prématurée.

Le joueur est finalement resté, et le renvoi d’Ollé-Nicolle a tout changé. Dès la première du nouvel entraîneur, Cyril Carrière, il a retrouvé une place de titulaire et inscrit son premier but, au Havre, puis également débuté les deux dernières rencontres de la saison avant son arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

"Metz, je n’y pense plus"



Suffisant pour convaincre l’entraîneur du FC Metz de compter sur lui lors du prochain exercice ? Rien n’est moins sûr pour celui qui avait découvert la Ligue 1 en septembre 2016, à 16 ans. Alors qu’il était déjà international luxembourgeois, il était devenu le premier joueur né dans les années 2000 à jouer dans l’un des cinq championnats européens majeurs.

La suite était moins rose, jusqu’à cette saison 2018-2019. Prêté à Pau, il allait totalement s’épanouir, inscrivant 12 buts et remportant le trophée de révélation de la saison de National. De nouveau prêté, à Orléans, dans la foulée, il avait été interrogé en octobre sur son avenir à Metz par le quotidien luxembourgeois L’Essentiel. "Le FC Metz, je n’y pense plus. C’est un chapitre qui est terminé. En tout cas, je l’ai mis de côté", assénait alors celui qui est sous contrat jusqu’en 2021. Mais qu’en-est-il aujourd’hui ?