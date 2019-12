Metz n’a rien lâché et accroche Dijon / L1 (J19)

Le debrief





L’instant T :



Si les Dijonnais ont reculé dans les dernières minutes, ils n’ont pas manqué de munitions pour autant. En contre, Julio Tavares, Mama Baldé ou encore Romain Amalfitano ont tour à tour eu l’occasion de se présenter face à Alfred Gomis et de sceller le sort de cette partie. Mais aucun d’entre eux n’a été en mesure de faire le bon choix au moment de la dernière passe ou du tir décisif. Miraculée et parfois héroïque, la défense messine a tenu bon.



Les buts

Les tops et les flops

Habib DIALLO (7)

Mama BALDÉ (6)

Stoppila SUNZU (3)

La feuille de match

DIJON - METZ : 2-2

Stade Gaston-Gérard, Dijon (13 000 spectateurs environ)

Dijon

Metz

De loin pire attaque de notre championnat (12 buts inscrits en 18 matchs), Dijon aborde pourtant la réception du promu messin avec beaucoup de confiance. Les hommes de Stéphane Jobard restaient en effet sur six matchs sans défaite à Gaston-Gérard (3 victoires, 3 nuls). D’autant plus que les Messins eux, traversaient une passe difficile, à la recherche d’un succès qui les fuyait depuis huit rencontres (3 nuls, 5 défaites). Très à l’aise hors de leurs bases, les Grenats ont pourtant réussi à ouvrir le score sur leur première occasion, grâce à l’inévitable Habib Diallo, bien aidé par la glissade de Romain Amalfitano. Mais il a fallu à peine trois minutes aux locaux pour recoller par l’intermédiaire de ce même Amalfitano, auteur d’une magnifique reprise de volée. Un geste rédempteur et un tout premier but en Ligue 1 pour le milieu de 30 ans, au club depuis 2013. Rassérénés par cette égalisation rapide, les Dijonnais ont logiquement pris l’ascendant sur leurs adversaires. Une domination concrétisée par un deuxième but de Baldé peu avant le retour aux vestiaires.Si la première période a été très animée avec de nombreuses situations de part et d’autre, la seconde a été bien moins rythmée. La faute à un jeu plus haché par les fautes, puis par les changements de part et d’autre. À 11 contre 10 pendant plus d’une demi-heure, les Bourguignons pensaient réussir à conserver leur maigre avantage. À force de reculer au fil des minutes et de manquer d’inspiration en contre (voir L’instant T), ils ont fini par céder en toute fin de rencontre, sur un beau mouvement messin plein axe, conclu par Habib Maïga. Un but plein d’abnégation et une égalisation méritée pour des visiteurs qui n’ont rien lâché et qui grappillent une petite place au classement (17e), juste derrière leur adversaire du soir, qui ne compte qu’un petit point de plus. Ce statu quo n’arrange aucune des deux équipes mais à la vue du scénario de ce soir, c’est deux points bêtement perdus par Dijon et un point plein d’espoir pour Metz.But de Habibou Mouhamadou Diallo ! Quelle erreur de Romain Amalfitano ! Trouvé entre les lignes, Boulaya tente de lancer Diallo dans le dos de la défense dijonnaise. Amalfitano parvient à intercepter mais n'arrive pas à rester sur ses appuis. Diallo profite de l'offrande pour récupérer le ballon, crocheter Gomis sur la gauche et marquer dans le but vide !But de Romain Amalfitano ! Le milieu dijonnais se rattrape parfaitement ! A la retombée d'un coup-franc de Chouiar mal renvoyé par la défense messine, il exécute une magnifique reprise de volée, qui finit dans la lucarne gauche d'Oukidja !But de Mama Baldé ! Dijon repasse devant juste avant la mi-temps ! Lautoa lance parfaitement son attaquant côté gauche. Entre Centonze et Sunzu, le joueur formé au Sporting Lisbonne parvient à redresser le trajectoire du ballon pour tromper Oukidja, un peu court sur cette action.But de H. Maïga ! Incroyable, les Messins reviennent à 10 contre 11 ! Servi dos au but à l’entrée de la surface de réparation, Diallo décale astucieusement Maïga sur la droite. Le milieu messin a le chemin du but grand ouvert et fusille Alfred Gomis !L’attaquant du FC Metz a parachevé une demi-saison époustouflante par son dixième but en Ligue 1, qui le propulse sur le podium du classement des meilleurs réalisateurs de notre championnat. Sans parler de sa déviation décisive pour Maïga pour l’égalisation grenat en toute fin de match. L’international sénégalais continue de porter son équipe offensivement, reste à savoir jusqu’à quand.L’attaquant bissau-guinéen, repositionné dans le couloir droit, a connu des hauts et des bas durant cette première partie d’exercice. Mais ce soir, son activité a été récompensée par un but, son deuxième de la saison. Très percutant tout au long du match, ses infiltrations dans l’axe ont fait beaucoup de mal à l’arrière-garde messine.Le défenseur zambien a grandement pénalisé son équipe. Souvent pris en vitesse, emprunté techniquement, il n’a pas rassuré ses coéquipiers avant d’être logiquement exclu (54e) par Johan Hamel, gêné par le pressing de Mama Baldé, qui filait seul au but.Temps froid et pluvieux - pelouse correcte: J.Hamel (5): Amalfitano (18e) et Mama Baldé (42e) pour Dijon – Diallo (15e) et Maïga (92e) pour Metz: Mendyl (71e) et Amalfitano (87e) pour Dijon - Udol (44e) pour Metz: Sunzu (54e) pour MetzA.Gomis () – Chafik (), Ecuélé-Manga (), Lautoa (), Mendyl () puis Alphonse (75e) – Mama Baldé (), Amalfitano (), Ndong (), Chouiar () puis Mavididi (84e) – Cadiz () puis Balmont (64e), Tavares (cap) (: Runarsson (g.), Sammaritano, M.Pereira, Marié: S.JobardOukidja () – Centonze (), Sunzu (), M.Fofana (), Udol () – H.Maïga (), N’Doram (), Cohade (cap) () puis Gakpa (81e) – Boulaya () puis Angban (71e), H.Diallo (), Nguette () puis Ambrose (85e): Delecroix (g.), Lacroix, Bo.Traoré, Dia Ndiaye: V.Hognon