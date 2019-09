L'AS Saint-Etienne s'est inclinée face à Metz (0-1), ce mercredi soir, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

C'est Habib Diallo qui a inscrit le seul but de la rencontre (18e). Il permet au promu lorrain de sortir de la zone rouge, où s'enfoncent les Verts (19e), qui n'ont plus gagné depuis six rencontres.

Dans le même temps, Montpellier a remporté le derby face à Nîmes (1-0), grâce à Arnaud Souquet (31e). Le MHSC se hisse au 9e rang, alors que les Crocos sont 11e.