Mercato : Qui pour recruter Isaac Lihadji ?

Même si l'OM n'est pas actif sur le marché des transferts, le club phocéen a obtenu un rôle dans un feuilleton : celui de la signature du premier contrat professionnel d'Isaac Lihadji. Membre de la réserve olympienne, l'ailier droit arrive en fin de contrat au mois de juin. Et après de longues négociations avec son club formateur, aucun accord n'a été trouvé pour permettre au joueur de 17 ans de poursuivre sa carrière là où il a fait toutes ses gammes. Le volet financier des discussions a concentré les problèmes. Un dirigeant marseillais a annoncé à l'AFP que les négociations étaient désormais terminées. Et l'international U17 peut maintenant négocier avec tout le monde. Ca tombe bien, les prétendants sont nombreux. L'occasion est tellement belle. Le plus grand espoir de l'OM va pouvoir être recruté gratuitement. Une nouvelle qui ne laisse pas insensible les écuries françaises mais aussi étrangères. Le nom de Lihadji est déjà prononcé dans de nombreuses cellules de recrutement. L'évolution de sa situation a fait de bruit. Au moins autant que ses trois buts lors de la Coupe du Monde U17. Buteur chez les pros durant l'été, le joueur né en 2002 est entré en jeu deux fois en Ligue 1 avant d'être écarté du groupe marseillais en raison des négociations. André Villas-Boas avait justifié son choix en évoquant le PSG ou Monaco. « S'il joue, il va partir à Monaco ou au PSG, par exemple. C'est vrai que je pourrais profiter de l'instant présent mais quel est l'intérêt de l'OM, le club qui t'a formé ? Il y a des entraîneurs qui ne font pas cette différence, moi si. Je défends les intérêts du club. » Lille face aux grands d'Europe dans le dossier Lihadji

Une déclaration qui a fait du bruit. La situation contractuelle de l'attaquant a été suivie attentivement par au moins une demi-douzaine de formations. Et L'Equipe a révélé que cinq propositions intéressantes sportivement étaient supérieures financièrement à celle de l'OM. Parmi les clubs français, le LOSC semble tenir la corde. Grâce à Luis Campos, le vice-champion de France a pris le meilleur sur Monaco, Lyon ou Nice. Mais les Dogues vont devoir sortir les crocs. La concurrence étrangère est également importante. La Juventus Turin surveille le natif de Marseille depuis de longs mois. Mais faute de garantir un temps de jeu suffisant au jeune prodige, la Vieille Dame pourrait être battue. Valence ou Arsenal font partie des favoris. Mais comme tant d'autres jeunes français avant lui, Lihadji pourrait traverser le Rhin pour rejoindre la Bundesliga. Le Borussia Dortmund est intéressé pour en faire la nouvelle recrue de son projet jeune. Et pourquoi pas le successeur de Jadon Sancho ? Mais l'autre Borussia, Mönchengladbach, pourrait être encore plus convaincant. Le deuxième du championnat allemand a beaucoup recruté en France ces dernières saisons. Et souvent des jeunes joueurs. De quoi s'attirer les faveurs du joueur. A moins que Barcelone, où Isaac Lihadji a failli signer à 13 ans pour terminer sa formation, parvienne à ses fins. Le futur ex-Marseillais ne cachait pas son attirance pour l'Espagne dans une interview accordée à la FIFA en novembre. « C’est un pays qui m’a toujours plu, c’est vrai. J’aime la manière dont on y pratique le football. Enfant, je rêvais de rejoindre le FC Barcelone. » En tout cas le feuilleton est loin d'être terminé. Une chose est quand même sûre : l'OM n'y occupe plus un rôle principal.