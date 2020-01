Mercato : Quelles stars de la Ligue 1 risquent de partir ?

Que faire de Cavani ?

S’il semble acquis qu’Edinson Cavani ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, reste à savoir les intentions de l’actuel leader du championnat de France pour son attaquant. En effet, l’Uruguayen a toujours une belle cote sur le marché des transferts. Ainsi, en Europe, l’Atlético Madrid lui ferait les yeux doux, alors que de l’autre côté de l’Atlantique, David Beckham rêverait d’en faire la figure de proue de l’Inter Miami, sa nouvelle franchise en MLS. Entre récupérer une (petite) indemnité cet hiver ou le laisser partir libre cet été, le PSG va devoir trancher. Peu utilisés cette saison, les cas de Julian Draxler et Leandro Paredes seront également à suivre de près. Il y a en revanche peu de chance de voir Neymar partir en janvier.

Dembélé, la tentation anglaise

Alors que Lyon vit un début de saison très compliqué en Ligue 1, Moussa Dembélé, auteur de 10 réalisations à la trêve, attire toujours autant les convoitises. Un an et demi après son arrivée, l’attaquant plait beaucoup en Premier League, où des gros clubs étaient déjà prêts à dégainer cet été. Cet hiver, Manchester United, en quête d’un attaquant de pointe, et Chelsea, qui peut à nouveau recruter, seraient particulièrement intéressés par le profil du Français. Si Rudi Garcia aimerait évidemment conserver son meilleur buteur, une très grosse offre pourrait changer la donne au sein du club de Jean-Michel Aulas. Un départ qui pourrait du même coup ouvrir un peu plus les portes à un retour d’Olivier Giroud en Ligue 1…

Les clubs prêts à céder en cas d’offres irrefusables ?

Dotés d'importants moyens, certains gros clubs, et notamment en Angleterre, ne devraient cette fois encore pas avoir peur de sortir le chéquier lors de cette période d’ajustement à mi-saison. Ainsi, des clubs français, comme Lille, Lyon et Marseille, pourraient être attaqués cet hiver. Très prometteur, Boubakary Soumaré plait grandement outre-Manche et en Italie. Avec possiblement une bataille entre Manchester United, Tottenham, où José Mourinho apprécie son profil, Wolverhampton, voire Naples, l’équipe de Gérard Lopez ne devrait pas manquer de propositions pour ce dernier. Toujours au LOSC, cas assez similaire pour Victor Osimhen, l’une des révélations du début de saison, qui ne laisse pas indifférent en Premier League. Enfin, Lucas Tousart et Morgan Sanson pourraient également animer le mois de janvier.