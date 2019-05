Après Monaco, Lille, Lyon et Nice, Claude Puel va-t-il s’asseoir sur le banc de touche d’un cinquième club de Ligue 1 ? Depuis quelques jours, son nom circule avec insistance du côté de Saint-Etienne et Marseille. Le premier poste est vacant, Jean-Louis Gasset ayant officialisé son départ mardi. Le second pourrait le devenir si Rudi Garcia est débarqué, ce qui semble être la tendance. L’entraîneur français (57 ans) pourrait-il être intéressé ? "Je n’en sais rien", répond-il dans Nice-Matin.

J'ai bien aimé l'étranger Claude Puel

"Ça passera par un projet, développe-t-il. Je peux très bien prendre une année sabbatique aussi si je ne sens pas la bonne opportunité se présenter. J’ai besoin d’être dans la compétition, la passion, d’être dans un projet. Mettre une politique sportive en place, faire avancer un club, avec toujours la perspective de jouer une coupe d’Europe ou de s’y qualifier quelques temps après." Des critères qui collent plutôt bien à ce que pourraient lui proposer des formations comme l’OM et l’ASSE.

Mais un retour en France n’est pas forcément la priorité de celui qui reste sur deux expériences assez mitigées en Angleterre, à Southampton et Leicester City, les Foxes l’ayant licencié en février dernier. "J’ai besoin de responsabilités. Dans un grand club, ou un club qui peut le devenir, explique-t-il. J’ai bien aimé l’étranger, c’était une grosse remise en question. Si j’ai une belle opportunité, j’aimerais bien découvrir l’Espagne. Une autre culture, un autre football me tenterait bien."