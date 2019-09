Mercato PSG: Herrera valide l’arrivée de Navas

Présent en conférence de presse vendredi, à la veille d’affronter Strasbourg à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, Ander Herrera a été invité à s’exprimer sur l’arrivée de Keylor Navas. Et le milieu de terrain espagnol a été très élogieux envers l’ancien portier du Real Madrid.

"Tout le monde le connaît. On peut dire qu'il a pratiquement tout gagné. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette envie de dépassement permanent. Il a toujours envie de faire mieux, c'est un grand pro, qui essaye toujours d'avancer, de progresser. On l'a vu au Real Madrid. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime son métier, et qui veut toujours être meilleur", a ainsi confié l’ex-Red Devil.