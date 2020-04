Révélé lors de la saison 2016-17 à l'OGC Nice, Malang Sarr va quitter son club formateur. Le polyvalent défenseur des Aiglons a annoncé à Téléfoot qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. « J'ai pris la décision de ne pas prolonger avec l'OGC Nice », a déclaré l'international Espoir français, avant d'en dire un peu plus sur ses aspirations pour la suite de sa carrière.

Malang Sarr attiré par l'Allemagne

Malang Sarr reconnait que la Bundesliga allemande pourrait être une destination idéale pour lui parce que ce championnat "monte en puissance" et permet aux jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu. « On voit du beau football, c'est engagé, il y a de l'impact, du jeu, de la course et c'est vraiment ce qui me plaît. J'ai beaucoup regardé ces matches-là, j'ai d'anciens coéquipiers que j'ai côtoyé en équipes de France de jeunes qui sont en train d'exploser là-bas. Et forcément, ça donne envie de s'y retrouver », a confié le défenseur.