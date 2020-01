Après des années passées à le chercher, l’OM a trouvé un avant-centre à la hauteur de ses ambitions l’été dernier, avec Dario Benedetto. Mais les dirigeants marseillais ne seraient pas contre un autre renfort dans le secteur offensif, Valère Germain ne répondant pas pleinement aux attentes dans un rôle de doublure. Après avoir déjà ciblé Daniel Sturridge lors du Mercato estival, le club phocéen continue de surveiller la situation de l’attaquant anglais (30 ans, 26 sélections), d’après les informations du Daily Mail. Aston Villa en fait de même, à en croire le tabloïd.

Aston Villa mieux placé que l’OM ?

Arrivé libre à Trabzonspor et gêné par des blessures au tendon d’Achille ou au mollet en début de saison, Sturridge est depuis monté en puissance. L’ancien de Manchester City, Chelsea ou Liverpool compile ainsi 7 buts (dont 4 en Süper Lig) et 4 passes décisives en 13 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques probantes pour un joueur régulièrement ennuyé par des pépins physiques.A moins d’une offre impossible à refuser, qu’Aston Villa serait plus en mesure de proposer que l’OM.