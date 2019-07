Mercato : L'OM et Lihadji, ça coince

Par la force des choses, André Villas-Boas s'est beaucoup appuyé sur les jeunes durant sa première préparation d'avant-saison à la tête de l'Olympique de Marseille. Le Portugais a donné du temps de jeu à plusieurs éléments prometteurs, mais aucun n'a le potentiel d'Isaac Lihadji, autour duquel les attentes sont importantes depuis plusieurs mois. Ses apparitions lors des matches amicaux ont confirmé que le talent était là, comme l'avait pressenti le FC Barcelone, qui avait voulu le faire signer avant ses 13 ans mais avait renoncé en raison d'une blessure au tibia subie par l'intéressé.

Les supporters olympiens prient pour ne pas perdre le milieu offensif de 17 ans, dont la signature du premier contrat professionnel se fait attendre. Début juillet, le son de cloche était plutôt positif et une signature paraissait imminente. Malheureusement, comme l'indique La Provence dans son édition de mardi, les positions restent assez éloignées entre l'OM et les représentants de Lihadji.

L'OM bloqué financièrement

Le quotidien évoque le souhait d'un salaire trois fois supérieur à ce qui a été proposé mi-juillet lors des dernières tractations. Sous couvert d'anonymat, un proche du dossier a expliqué que la somme réclamée l'était avant tout pour s'assurer que le natif de Septèmes-les-Vallons, comme Samir Nasri, ait un temps de jeu assez important cette saison. Les moyens de l'OM sont limités et Andoni Zubizarreta, dont la patte sur la formation a été bien plus importante que sur le recrutement pendant l'ère Rudi Garcia, n'a pas les mains complètement libres financièrement. C'est donc l'impasse pour le moment.

Dans l'idée, Isaac Lihadji pourrait effectivement être un membre important de la rotation de Villas-Boas, surtout si Florian Thauvin est transféré avant la fin du mercato. Le minot marseillais a pu constater avec l'exemple de Boubacar Kamara que les Phocéens n'hésitaient pas à mettre en avant, et même à titulariser, les meilleurs espoirs du club. Après de longues tractations il y a deux ans, le défenseur international U20 avait paraphé un bail qui expire justement l'été prochain... Verrouiller sur le long terme l'avenir des rares jeunes pousses qui ont le niveau pour la Ligue 1 va être un autre chantier majeur pour l'Olympique de Marseille dans les semaines et les mois qui viennent. Si Kamara et Lihadji ne jouent plus pour leur club formateur en 2020-2021, ce sera un nouvel échec majeur pour l'OM Champions Project.



Le profil de Benedetto, attendu à l'OM :