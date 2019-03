Mbappé, une première depuis Fontaine !

Un penalty - son premier en Ligue 1 - puis un but de renard dans les derniers instants de la rencontre: Kylian Mbappé a encore étoffé sa palette de buteur, samedi, à Caen. Et en plus de permettre au PSG de décrocher une 23e victoire en 26 matches depuis le début de saison, pour deux matches nuls et une défaite, le champion du monde tricolore a conforté son statut de meilleur buteur de Ligue 1 avec désormais 24 buts en 21 matches.

Un total déjà historique puisque depuis cinquante ans, ils ne sont que sept joueurs français à avoir fait mieux en une saison: Jean-Pierre Papin (30 buts en 1989-90 et 27 en 1991-92), Marc Berdoll (29 buts en 1973-74), Hervé Revelli (28 buts en 1969-70), Alexandre Lacazette (28 buts en 2016-17), Jacques Vergne (27 buts en 1970-71 et 26 en 1971-72), Djibril Cissé (26 buts en 2003-04) et Michel Platini (25 buts en 1976-77).

Dans les pas d'Ibrahimovic

Mais avec 24 buts en 21 matches, Kylian Mbappé signe une performance encore plus rare puisqu’il faut en effet remonter à 1958 et Just Fontaine pour trouver trace d’un attaquant tricolore aussi prolifique. Celui qui allait devenir le recordman de buts lors d’une Coupe du monde quelques mois plus tard en Suède n’avait même eu besoin que de 16 matches pour atteindre ce total. Une autre époque...

Avec 1,14 but par match depuis le début de la saison, l’attaquant parisien marche par ailleurs dans les pas d’un certain Zlatan Ibrahimovic au PSG, le Suédois ayant tourné à 1,23 but par match lors de la saison 2015-2016, mais est plus efficace que des Carlos Bianchi ou Edinson Cavani, qui ont, au mieux, affiché 0,97 but par match en une saison...