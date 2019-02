Mbappé s'offre un nouveau record

Mais où s’arrêtera-t-il ? Pour la troisième fois en huit jours, Kylian Mbappé, 20 ans depuis le 20 décembre dernier, a encore fait trembler les filets, mercredi soir au Parc des Princes. Après son but sur la pelouse de Manchester United (0-2), puis son bijou de Saint-Etienne (0-1), il a de nouveau marqué lors de la large victoire du PSG contre Montpellier (5-1).

Une frappe détournée par Hilton (79e), qui avait déjà dévié dans son but la précédente tentative du prodige tricolore quelques secondes plus tôt (78e), alors qu’elle ne semblait pas cadrée. "On fait comment pour le 4e but ? Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton", a-t-il ensuite écrit, malicieux, sur Twitter, en s’adressant à la LFP.

Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 20, 2019

Et même si ce but ne compte, fort logiquement, pas, l’ancien Monégasque reste toujours le meilleur réalisateur de Ligue 1, avec désormais 20 buts au compteur en 19 matches, soit trois de plus que son coéquipier Edinson Cavani, actuellement blessé. Un total qui lui permet de s’offrir au passage un nouveau record.

Car il est devenu face aux Héraultais le meilleur buteur français du PSG sur une saison de championnat, un record qui appartenait depuis 1986 à Dominique Rocheteau, auteur de 19 buts lors de cette saison où le club de la capitale avait remporté son premier titre de champion de France. Mais le champion du monde est encore loin de celui détenu par Zlatan Ibrahimovic, qui avait inscrit 38 buts en 2015-2016.