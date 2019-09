Mbappé, le dynamiteur

Il avait des fourmis dans les jambes. Écarté des terrains depuis le 25 août, et une blessure à la cuisse gauche subie contre Toulouse, Kylian Mbappé a enfin pu rejouer samedi après-midi à Bordeaux, où le PSG s’est imposé sur la plus courte des marges (0-1). Face à des Girondins longtemps inoffensifs, le prodige de Bondy n’a mis que dix minutes pour se montrer décisif. Lancé par Gueye après un contrôle raté de Pablo, il a offert sur un plateau l’unique but du match à Neymar (0-1, 70e), jusqu’alors particulièrement maladroit.

Un but qui suffit aux bonheurs des champions de France, battus trois jours plus tôt, pour la deuxième fois de la saison en championnat, par Reims au Parc des Princes (0-2). "Il faut admettre que ces dernières semaines, on fait moins peur. Et les équipes se disent qu’elles peuvent. Il faut se remettre à gagner et à marquer beaucoup de buts, commentait ensuite sur Canal+ Mbappé, avant d’évoquer sa prestation personnelle. Je dois marquer au moins une fois ou deux. J’ai fait marquer 'Ney', on s’entend très bien."

Bordeaux cadre enfin

Le 'Ney', justement, qui a signé son troisième but de la saison en championnat après ceux, déjà décisifs, contre Strasbourg et à Lyon, s’était surtout montré dangereux de la tête (43e et 69e). Di Maria avait lui mis plusieurs fois Costil à contribution (29e et 49e), alors que Sarabia, encore décevant, s’était vu logiquement refuser un but pour une position de hors-jeu (9e). Les Girondins, invaincus depuis la deuxième journée, ont eux dû attendre le dernier quart d’heure pour cadrer leur premier tir et mettre enfin Navas à contribution, sur une tentative de Hwang (76e).

Benito aurait lui bien aimé obtenir un penalty, suite à un contact avec Gueye (88e), mais l’arbitre, Jérôme Brisard, en décidait autrement. Mbappé a lui eu en effet les occasions pour marquer (79e et 83e), mais devra se contenter de cette passe décisive, qui permet aux Parisiens de reprendre la première place du classement à Nantes, vainqueur un peu plus tôt à Lyon (0-1), et de se rassurer, un peu, avant d’aller défier Galatasaray mardi lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions.