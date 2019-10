Mbappé: "Je suis à moitié pardonné"

Kylian Mbappé a marqué les esprits cette semaine en réussissant un triplé sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions, dans un match où il était remplaçant, par précaution. L'attaquant du PSG avait ensuite envoyé un message, devant la presse, en indiquant qu'il voulait se rendre indispensable, et ne plus débuter les grands matches sur le banc. La saison passée, Mbappé n'était pourtant pas titulaire lors du choc OM-PSG, mais la raison était tout autre. Comme Adrien Rabiot, il avait été sanctionné par Thomas Tuchel pour être arrivé en retard à la causerie.

Avant le Classique de ce dimanche soir au Parc des Princes, l'international français est revenu sur cet épisode devant les caméras de PSG TV: "Tout le monde connaît (l'histoire), a confié Mbappé. J'étais remplaçant. J'étais arrivé en retard, il faut payer. J'ai fait une bêtise, il faut payer. Je suis rentré à 0-0, j'arrive à mettre le premier but, je suis à l'origine du deuxième. On va dire que je suis à moitié pardonné. J'ai marqué l'histoire, dans tous les sens, du Clasico (rires)."

Dans un entretien croisé avec Marie-Antoinette Katoto, son homologue de la section féminine, qui affronte également l'OM ce dimanche après-midi, Mbappé évoque cette rivalité forcément particulière avec les Phocéens. "Les supporters attendent beaucoup ce match, explique le n°7 parisien. C'est important pour eux, et tu le sens. On les entendait déjà chanter à la fin du match à Bruges, ils préparaient déjà le Clasico ! C’est important pour eux. On va tout faire pour leur faire plaisir, en plus à la maison. Il y aura un beau terrain, un stade rempli, tout pour faire un bon match !"