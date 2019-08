Mbappé fait son mea culpa

"Je sens que c'est le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir, ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet." Les propos tenus par Kylian Mbappé le 19 mai dernier, lors de la très conventionnelle cérémonie des Trophées UNFP, avaient fait l’effet d’une bombe. Parce qu’ils laissaient clairement entendre que le prodige tricolore envisageait, deux ans seulement après son arrivée en provenance de Monaco, de quitter le club de la capitale. Il n’en était rien.

Ce n’est que deux mois et demi plus tard, vendredi à Shenzhen, à la veille du Trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et el Stade Rennais, que le jeune attaquant parisien (20 ans) a mis les choses au clair. Non, il n’a jamais été question pour lui de changer d’air cet été. "Ces déclarations étaient assez ambigües parce que j’ai laissé plein de portes ouvertes, reconnaît-il aujourd’hui. Quand je suis parti des Trophées UNFP, personne n’était en mesure de dire de quoi je parlais, il n’y a que le président, le coach et moi qui savions."

Aucun problème avec Cavani

Si le message était selon lui limpide en interne, il l’était beaucoup moins pour les observateurs, sous le choc. "Certains ont pu dire que c’était déplacé et je pense que ce n’était pas le bon endroit, admet-il. J’ai entre guillemets gâché la fête. Je tiens à m’excuser auprès des joueurs. Je leur ai volé la vedette négativement. Je m’excuse sans m’excuser car je le pensais, mais je pense que les supporters n’ont pas bien compris mon message. Pour moi, c’était dans l’intérêt du club. On s’est expliqué et tout va bien dans le meilleur des mondes."

Tout va bien dans le meilleur des mondes

Avec Edinson Cavani aussi. Alors que sa sortie a également été interprétée comme une volonté de sa part de prendre la place de l’Uruguayen en pointe, le champion du monde français jure n’avoir jamais eu de telles intentions. "Je suis surpris que la plupart d’entre vous (les journalistes) aient dit que je voulais jouer en 9 à la place d’Edi. Je n’ai jamais dit ça, rectifie-t-il. On a un buteur, c’est Edi, et il le fait très bien. Moi, je veux jouer avec des grands joueurs et Edi en est un." Ce qui ne l’empêche pas d’apprécier évoluer dans l’axe.

Kylian Mbappé en a d’ailleurs déjà touché un mot à Thomas Tuchel. "On échange souvent avec le coach, parce qu’on discute de tout ce qui est terrain, de l’animation, de comment on peut m’utiliser au mieux, explique-t-il. Bien sûr, être plus central c’est top pour marquer des buts. Mais si je ne marque pas et que l’on gagne, je prends aussi parce que ce sont les titres qui m’intéressent." Il y en déjà un à aller chercher, samedi face aux Bretons (13h30). "J’espère qu’on va le gagner, dit-il. Ça pourrait lancer notre saison, on en a besoin."