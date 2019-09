Mbappé encore trop juste

Et toujours pas de Mbappé… La présence de Kylian Mbappé parmi ses coéquipiers pour les premières minutes, ouvertes à la presse, de l'entraînement du PSG ce mardi, au Camp des Loges, avait laissé entrevoir le retour imminent à la compétition du jeune champion du monde.

Et pourtant, Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade de Reims mercredi, au Parc (21 heures), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, que Mbappé ne figurera toujours pas dans le groupe parisien pour l'occasion. Bien que les absences dans le secteur offensif restent nombreuses, le coach allemand, alors que son équipe reste sur quatre victoires de rang en championnat sans concéder le moindre but, semble juger qu'il est inutile de prendre le moindre risque. Mais un retour de "Kyky" samedi, à Bordeaux, semble en revanche envisageable, selon lui.

Le "zéro risque" n'existe pas

"Avec Kylian, on manque d'une validation de sa meilleure vitesse, explique Tuchel. On doit faire ça. On ne va pas trouver une situation avec zéro risque, mais avec le moins de risque possible, souligne-t-il. Je veux que tout le monde, avec le staff, le docteur, nous soyons ensemble et qu'on trouve une situation avec le moins de risque possible. Pour ça, on doit valider de plus hautes vitesses et on a besoin de quelques entraînements. Si tout continue comme ça, ce sera différent contre Bordeaux."

En attendant, face aux Rémois, Edinson Cavani, Mauro Icardi, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Colin Dagba manqueront également encore à l'appel, tout comme Marco Verratti sous le coup d'une suspension. "Edi (Cavani) va bien en ce moment. Je pense qu'il reprendra l'entraînement avec l'équipe cette semaine. J'espère. Mauro (Icardi) peut-être la semaine suivante. Colin Dagba, Thilo (Kehrer) et Drax (Julian Draxler) courent. Ils ne sont pas aussi proches qu'Edi et Mauro. Nous sommes heureux du retour de Pablo Sarabia."

L’international espagnol, absent contre Lyon, fait son retour dans le groupe et "(Leandro) Paredes va jouer demain (mercredi)", a assuré Tuchel, soucieux de donner du temps de jeu à l'Argentin. Il a la qualité pour jouer, il est super professionnel, il est toujours là. (...) C'est le moment de se montrer."

Une nécessité de toute façon pour Tuchel, dans ce contexte encore marqué par les absences: "Les absences compliquent les choses. La qualité manque, c'est très clair, confirme le technicien allemand. Dans une phase avec deux jours de repos entre chaque match, ce n'est pas possible de laisser toujours les mêmes joueurs sur le terrain. Si on tient seulement compte du match contre Reims, c'est possible de mettre la même équipe que contre Lyon, mais on n'a que deux jours ensuite avant Bordeaux, puis deux jours avant Istanbul. Ça créerait un cercle (vicieux). On est attentif, on contrôle tout ce qui peut l'être. On parle chaque jour des joueurs qui sont là et des blessés. On contrôle la charge de travail et on va trouver la solution pour demain (mercredi). Quand tout le monde sera là, ce sera plus facile."