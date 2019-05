Mbappé, des records (encore) en vue 

Actuel meilleur buteur du championnat avec 30 buts dans son escarcelle, Kylian Mbappé s’apprête à soulever son 3e titre de champion de France consécutif, ce samedi soir (21 heures), à l’occasion de la réception de Dijon, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. De retour à la compétition, et a priori titulaire pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison, après avoir purgé trois matches de suspension, l’enfant de Bondy revient sur les terrains pour frapper un grand coup… sur le plan personnel.

"Il me reste 6 buts à inscrire pour devenir le meilleur buteur français du championnat, il y a le record de Zlatan, le Soulier d’Or… encore de belles choses à accomplir", a ainsi déclaré sur le site officiel du club de la capitale l’ancien Monégasque, qui ne cache donc pas son ambition de battre la marque de Philippe Gondet, auteur de 36 réalisations avec Nantes lors de l'exercice 1965/1966. Mais aussi celle des 38 buts inscrits par Zlatan Ibrahimovic il y a trois ans (3e meilleur total de l’histoire de la L1 et record pour un joueur du PSG).

Sans oublier le Soulier d’or européen, dont le classement est actuellement dominé par Lionel Messi et ses 34 buts. Pour décrocher ces records, importants pour lui comme l’a fraîchement rappelé son coach Thomas Tuchel, le champion du monde aura potentiellement deux fois 90 minutes... "Je peux toujours faire mieux, c’était une belle saison sur le plan individuel. Mais elle n’est pas terminée. Il reste deux matches donc je peux encore aller chercher quelque chose". Dijon et Reims, ultime adversaire du PSG cette saison, sont d’ores et déjà prévenus.