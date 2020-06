Maxime Lopez (OM) ne pense pas à l’Algérie… pour l’instant

Au coeur de discussions récurrentes en Algérie, Maxime Lopez est revenu sur sa carrière internationale au cours d’un échange en direct sur Twitch. Pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, porter le maillot des Fennecs ne fait pas partie des projets. « Non, honnêtement je n’ai pas pensé à porter le maillot algérien pour l’instant », a répondu le joueur de 22 ans. « Cette question on me l’a posé 500 000 fois, c’est vrai que mon frère (son aîné Julien Lopez, sociétaire du Paris FC, ndlr) a joué pour l’Algérie en équipe jeune et que ma mère est algérienne aussi, j’ai la possibilité de jouer avec l’Algérie mais j’ai fait toutes mes catégories avec l’équipe de France et je compte y continuer et puis on verra », a-t-il ajouté avant de conclure : « Ce n’est pas pour autant que je mets de côté l’Algérie. » De quoi malgré tout calmer (au moins provisoirement) les rumeurs.