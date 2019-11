Max-Alain Gradel (Toulouse) : « C’est très important de rester unis »

Gradel : « Ça se joue à deux victoires, on peut être 13emes ou 12emes »

Les supporters de Toulouse avaient un message à faire passer. Dans la foulée de la défaite du TFC à domicile contre Marseille dimanche (0-2), des représentants se sont rapprochés du terrain pour discuter avec les joueurs et leur faire entendre leur frustration devant la 19eme place de leur club en L1. Un sentiment que Max-Alain Gradel comprend, même s’il ne partage pas forcément l’analyse des fans. « C’est le seul moment pour eux de nous parler.Ils vivent des moments difficiles, parce qu’ils aimeraient que leur club se comportent mieux en championnat. On essaie de leur expliquer qu’on donne tout. Ils ne voient pas les choses comme nous. Mais on essaie de faire la part des choses. »En bon capitaine, l’international ivoirien a lancé un appel au rassemblement. « C’est très important de rester unis, concentrés et de continuer à travailler. Quand on voit le classement, c’est vraiment serré. Ça se joue à deux victoires, on peut être 13emes ou 12emes. Rien n’est perdu, il faut continuer. »A commencer par le déplacement à Nantes dimanche prochain. « On a fait un match acceptable. Il y a des faits de jeu qui arrivent et qui font qu’on n’a pas été favorisés. Il y a eu des bonnes choses, il faut s’appuyer dessus pour le prochain match. Si on ne peut pas le gagner, il faudra ne pas le perdre. » Pour mettre fin à une série de quatre défaites consécutives en L1.Marseille fait céder un Toulouse à 10 pour redevenir le dauphin du PSG / L1 (J14)