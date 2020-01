Marseille : Thauvin, retour très attendu

Après trois saisons pleines, où il aura cumulé 53 buts et 27 passes décisives en Ligue 1, Florian Thauvin a été coupé net dans son élan, dès la préparation estivale de l’OM, un mois après son premier but en équipe de France. Blessé à la cheville droite à la mi-juillet lors d’un match amical contre les Rangers à Glasgow, il est bien revenu ensuite, mais seulement pour dix petites minutes face à Saint-Etienne, le 1er septembre. Avant de décider de se faire opérer à Londres, en raison de douleurs récurrentes.



"L'opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision. Aujourd'hui, il est complètement dans les temps, confie au Phocéen Jean-Pierre Bernès, l’agent du champion du monde. Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville. L'évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert." Un retour en février, soit plus de cinq mois après sa dernière apparition sur un terrain, est toujours envisagé.

"On a besoin de lui"



"On reste sur un retour à la compétition mi-février, a confirmé André Villas-Boas. Il a repris la course sur tapis. On attend le moment pour l'introduire aux entraînements. Je pense qu'il sera de retour à l'entraînement vers le 20 janvier." Le joueur, qui partage sur les réseaux sociaux des vidéos où il effectue notamment des exercices renforcement du haut du corps, a lui forcément hâte de revenir. Et son entraîneur ne cache pas non plus son impatience.



"Thauvin peut être notre gros coup du mercato. On a besoin de lui", a lâché le Portugais, avant de réitérer sa volonté de conserver son effectif cet hiver. Thauvin, à qui "il faut laisser du temps", prévient "AVB", devra ensuite s’intégrer à une équipe qui tourne, et s’affirme semaine après semaine comme un solide dauphin du PSG. Mais qui aurait peut-être encore plus fière allure avec un trio offensif Thauvin-Benedetto-Payet…