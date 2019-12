Marseille, plus que jamais dauphin

Le debrief

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas vraiment pour l’Olympique de Marseille. Pas au regard des résultats, car les Phocéens ont bel et bien enchaîné une cinquième victoire de rang sur la pelouse d’Angers ce mardi (0-2). Mais du point de vue du contenu en revanche, la prestation réalisée en Anjou n’avait pas grand-chose à voir avec celle proposée contre Brest vendredi dernier (2-1). Alors que les Ciel et Blanc avaient joué de malchance avant de disposer des Bretons (trois montants touchés), ils ont été d’une grande efficacité du côté du stade Raymond-Kopa. Pris à la gorge dès l’entame du match, les joueurs d’André Villas-Boas ont en effet marqué sur leur première véritable incursion dans la surface adverse, grâce à Morgan Sanson (17eme). Passeur décisif sur ce coup, Dimitri Payet s’est ensuite distingué en transformant un penalty obtenu par Hiroki Sakai (41eme).