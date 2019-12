📰 - Dans "La Provence" du jour :

Nemanja Radonjic totalise quatre buts sur les cinq derniers matchs de Ligue 1, n’en ayant démarré aucun, se montrant décisif depuis le banc. Un épanouissement sur lequel le joueur est revenu, lui qui vient de vivre de belles semaines sous le maillot olympien : « Après Brest, j'ai eu le déclic, j'ai gagné en confiance et je sais que je peux aider mon équipe en étant remplaçant. Mais, j'espère aussi que je vais pouvoir jouer dès le début du match. Avant Nîmes, j'ai parlé avec le coach, mais je ne sais pas si je vais être sur le banc ou sur le terrain au coup d'envoi », a glissé Radonjic dans un entretien au quotidien régional La Provence, lui qui se dit surpris par ses propres statistiques : « J’ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m’habituer au championnat de France. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier, je suis souvent resté sur le banc. Voilà pourquoi j’espère continuer à jouer comme je le fais maintenant.Après Brest, j’ai eu le déclic, j’ai gagné en confiance et je sais maintenant que je peux continuer à le faire, continuer à aider mon équipe en étant remplaçant. Mais j’espère aussi que je vais pouvoir jouer dès le début du match ».