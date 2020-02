Marseille: Les supporters ont fêté le but de Payet en dehors du stade

VIDÉO : Le but vécu par les supporters de l'#OM à Saint Étienne.

Ils sont dès à présent sur la route du retour... #TeamOM #ASSEOM

— OM Community (@OMCommunity_) February 5, 2020

La direction de l’OM menace de porter plainte



#ASSEOM | Communiqué officiel

l’OM ne peut que déplorer que ses supporters aient été obligés de repartir pour Marseille sans avoir pu assister au match pour lequel ils s’étaient déplacés dans un cadre organisé.



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2020

Si l’ Olympique de Marseille a fait la grosse opération de la 23 journée de Ligue 1 après sa victoire 2-0 face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Ses supporters ont quant à eux passé une sale soirée. Après des incidents qui ont émaillé l’avant match, les supporteurs marseillais n’ont pu pénétrer à l’intérieur de l’enceinte stéphanoise. Ils sont restés cloîtrés sur le parking du stade pris en charge par les forces de police. Cette situation a donné lieu à des situations improbables, comme sur l’ouverture du score de Dimitri Payet en tout début de match. Les fans marseillais ont ainsi laissé éclater leur joie après ce but qu'ils n'ont pas vu.L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à réagir sur le sujet. Dans un communiqué diffusé alors que le match était encore en train de se jouer, les dirigeants marseillais fustigent le fait que « les cars des supporters de l’OM ont été la cible d’individus cagoulés ». Une fois sur place les supporteurs olympiens « ont subi des jets d’objets multiples de la part des supporteurs stéphanois et des réactions particulièrement violentes des forces de l’ordre ».L’OM conclut son communiqué en « se réservant le droit d’envisager et mettre en oeuvre toutes les démarches ou actions qui permettront au club et à ses supporteurs d’être rétablis dans leurs droits ». L’AS-Saint-Etienne n’a toujours pas réagi sur le sujet.