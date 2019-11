Le debrief

L’instant T :

Peu sollicité dans ce match, Steve Mandanda a sorti l’arrêt qu’il fallait, tel l’excellent gardien qu’il est. Sur une rare offensive toulousaine, Mathieu Dossevi a déposé son centre sur la tête de Sangaré, seul aux six mètres. La reprise piquée du milieu du TFC a contraint le portier de l’OM à une énorme parade réflexe sur sa ligne. La chance des Violets était passée. Quatre minutes plus tard, Marseille ouvrait le score…

Les buts

Les tops et les flops

Valentin RONGIER (6)

Kevin STROOTMAN (4)

Steven MOREIRA (non noté)

La feuille de match

TOULOUSE - MARSEILLE : 0-2

Toulouse

Marseille

La passe de trois pour Marseille. Pour la première fois depuis…, l’OM a décroché dimanche une troisième victoire de rang en L1 en s’imposant à Toulouse (0-2). Les hommes d’André Villas-Boas ont attendu le dernier quart d’heure pour faire exploser par Dario Benedetto puis Nemanja Radonjic le bloc du TFC, réduit à 10 depuis la fin de la première période. Les Marseillais reprennent ainsi la 2eme place du classement de L1 à Angers, chez qui ils se déplaceront dans une dizaine de jours, et restent à huit points du PSG. A l’inverse, les Toulousains concèdent un troisième revers de rang en championnat et restent relégables (19emes). Avec désormais trois points de retard sur le 17eme.Germain s’arrache sur un ballon qui traîne à l’entrée de la surface. Ça rebondit sur Strootman et revient dans les pieds de Payet, qui lance Benedetto, parti dans le dos de la défense toulousain en étant couvert par M.Dossevi. L’attaquant de l’OM efface Reynet et pousse le ballon dans le but vide.Un dégagement d’I.Sylla est contré par Germain, venu au pressing. Le ballon arrive jusqu’à Radonjic, qui a tout loisir de jouer le un-contre-un avec Rogel. L’ailier serbe fixe le défenseur de Toulouse et enroule son tir du gauche dans le petit filet opposé.Valentin Rongier gagne en consistance match après match avec l'OM. Énorme d'activité à la récupération et propre techniquement, en dehors d'un jeu long pas toujours précis, l'ancien Nantais a régné sur l'entrejeu. Il a régulièrement mis son équipe dans le bon sens et aurait mérité d'être récompensé d'un but sur deux tirs cadrés. Une vraie plus-value pour Marseille.Encore une fois, Kevin Strootman n’a pas vraiment marqué des points en sentinelle. Trop lent dans les transmissions, le milieu néerlandais a surtout fait preuve d’un énorme déchet technique, problématique à ce poste (plus de ballons perdus que récupérés). Un poids pour donner de la vitesse au jeu marseillais, encore plus pour contourner un bloc bien en place comme celui de Toulouse.Auteur d’une première période intéressante, en sortant des ballons chauds et en se projetant avec envie dans le camp adverse, Steven Moreira a tout gâché par un geste malheureux. Son tacle ultra-dangereux sur Bouna Sarr a laissé son équipe en infériorité numérique pour toute la seconde période, ce qui était trop pour son équipe. Il pourrait aussi lui valoir plus d’un match de suspension.Temps frais - Pelouse bonne: M.Letexier (: Benedetto (76eme) et Radonjic (79eme) pour Marseille: Sangaré (32eme), Isimat-Mirin (63eme), Kombouaré (66eme) et Amian (86eme) pour Toulouse – Strootman (70eme) et Radonjic (80eme) pour Marseille: S.Moreira (41eme) pour ToulouseReynet () – S.Moreira (), Isimat-Mirin (), Rogel (), I.Sylla () – M.Dossevi () puis Saïd (82eme), Boisgard (), Sangaré (), Gradel () puis Leya Iseka (84eme) - Koulouris () puis Amian (45eme+2), Sanogo (: Goicoechea (g), M.Gonçalves, Makengo, K.Koné: A.KombouaréS.Mandanda () – Sakai (), Bo.Kamara (), Lu.Perrin (), B.Sarr () - Rongier (), Strootman (), M.Sanson () puis Germain (75eme) – M.Lopez () puis Radonjic (65eme), Benedetto () puis M.Aké (88eme), Payet (: Y.Pelé (g), Abdallah, Chabrolle, Lihadji: A.Villas-Boas