Marseille : Des folies cet hiver pour tenter d’embêter le PSG ?

A la trêve, tout va pour le mieux à l’OM. Actuellement second de Ligue 1 avec 38 points, le club fait à nouveau plaisir à ses supporters depuis l’arrivée l’été dernier d’André Villas-Boas à sa tête. Sur une série de huit matchs sans défaite en Ligue 1, dont sept victoires, les Phocéens rêvent de retrouver la Ligue des Champions l’an prochain. Alors que les coéquipiers de Steve Mandanda ont un match en plus, ils comptent actuellement sept points de moins que leur grand rival, le Paris Saint-Germain. Une situation qui pourrait d’ordinaire faire réfléchir en interne à investir durant le mercato d’hiver pour essayer d’aller chercher la première place.



Pour autant, après avoir dépensé sans compter lors du « Champions Project », l’OM doit désormais se serrer la ceinture. Entre le fair-play financier, qui scrute avec attention les comptes du club, et Frank McCourt, le propriétaire qui met moins la main au portefeuille, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome n’ont tout simplement pas les moyens financiers pour espérer faire des folies en janvier, surtout sans être sûr de disputer la plus prestigieuse des coupes d’Europe l’an prochain. Une situation très claire au sein du club que l’entraîneur portugais a parfaitement intégré, tandis que Rudi Garcia, son prédécesseur, avait pu obtenir presque tout ce qu’il voulait. Thauvin, la recrue de l’hiver

Forcément interrogé sur le mercato d’hiver approchant, « AVB » a d’ailleurs plus ou moins mis fin à certains espoirs dans le sud de la France. « Pour le mercato, sans sorties, il n’y aura rien. Et je n’ai aucun intérêt à ce que mon équipe change. Généralement, ça se décante la dernière semaine de janvier. Les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas. Le mercato est imprévisible. J’ai dit à notre directeur sportif Andoni Zubizarreta qu’il était important pour moi de garder le groupe et de ne perdre personne. Pour moi, on reste comme on est. C’est un mercato qui est plus cher, donc je ne pense pas qu’on aura d’offres », confiait à ce propos le Lusitanien.



Pour autant, à Marseille, les rumeurs vont bon train. Dernièrement, c’est Faouzi Ghoulam, le latéral gauche de Naples, qui était annoncé proche de la Canebière pour concurrencer Jordan Amavi. Avec son gros salaire et son rendement inégal, Kevin Strootman pourrait, lui, être à nouveau invité à quitter le club. Si l’OM n’a pas les moyens pour recruter cet hiver, une « recrue » est cependant attendue avec impatience. Blessé en début de saison à la cheville droite et opéré, Florian Thauvin est de plus en plus proche d’un retour. Bientôt apte à reprendre la course, le champion du monde français est espéré sur les terrains dans les prochaines semaines. Avec « Flotov », Marseille comptera un vrai renfort et pourra légitimement viser le podium.