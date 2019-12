Marseille bat Nîmes et fait une très bonne opération avant la trêve / L1 (J19)

Le debrief



Marseille a rempli sa mission. Et a même fait une très bonne opération. Vainqueur de Nîmes (3-1), ce samedi soir, lors de la 19eme journée de Ligue 1, l'OM a aussi profité de la lourde défaite de Lille pour consolider sa deuxième place. Les hommes d'André Villas-Boas, que l'on avait déjà vus plus convaincants, passeront les fêtes de fin d'année avec une avance de cinq points sur leur premier poursuivant. Pour les Crocos, la galère continue : ils occupent le 19eme rang au classement, avec le même nombre de points (12) que la lanterne rouge toulousaine.



Accroché à Metz la semaine dernière, l'équipe de la cité phocéenne n'est pas tombée dans le piège une deuxième fois. Mais elle a failli. Incapables de trouver l'ouverture en première période, malgré une nette domination territoriale et quelques tentatives (7 tirs), les Olympiens ont perdu leurs nerfs à la fin du premier acte. D'abord mis sous pression par une action litigieuse qui aurait pu conduire à un penalty en faveur de Nîmes (voir ci-dessous), les locaux ont pesté avec beaucoup plus de véhémence lorsque Briançon s'en est sorti sans avertissement après avoir infligé un coup de coude à Gonzalez.



Les Phocéens ont bénéficié d'un petit coup de pouce d'Alakouch, malheureux buteur contre-son-camp juste après le retour des vestiaires, pour se remettre à l'endroit. Ils ont même pensé se mettre à l'abri quelques instants plus tard, lorsque Benedetto a dévié une frappe de Payet, avant que son but soit refusé pour une position de hors-jeu. Franchement bousculé durant un bon quart d'heure, l'OM s'est rassuré peu après l'heure de jeu, lorsque l'attaquant Argentin a repris une frappe de Sanson repoussée par Bernardoni. Une nouvelle fois en feu, comme il l'a si souvent été durant la première partie de saison, Payet a scellé la victoire phocéenne. Le but de Briançon sans conséquence en fin de match, il n'y aura que la sortie sur blessure de Sanson, dont la gravité n'est pas encore connue, pour empêcher l'OM de passer les fêtes dans la sérénité.

L’instant T :

M.Letexier a hésité. Mais il ne s'est pas déjugé. Juste avant la pause, l'arbitre de la rencontre a jugé l'intervention de Caleta-Car licite. A la limite de sa surface de réparation, le défenseur croate est resté immobile et s'est un peu aidé du bras pour retenir Alakouch, qui venait de passer le ballon entre ses jambes. Ses assistants du VAR l'ont incité à revoir l'action. Mais l'homme au sifflet est resté sur sa décision initiale.

Les buts



47eme minute (1-0)

L'OM ouvre le score ! Radonjic lance Benedetto, légèrement excentré à droite, en profondeur dans la surface. L'attaquant argentin s'arrache pour centrer en taclant. Payet se jette, manque le ballon, mais Alakouch pousse le ballon au fond de son but !



66eme minute (2-0)

Benedetto double la mise ! A gauche, Payet récupère le ballon dans son camp et traverse tout le terrain en sprint, avant de décaler Sanson côté opposé. La frappe du milieu de terrain est repoussée par Bernardoni mais Benedetto, à l'affût, marque en extension.



82eme minute (3-0)

Au tour de Payet ! Dans l'axe, Radonjic trouve Payet. Le capitaine marseillais élimine Briançon, pénètre dans la surface avant d'armer du pied droit. Bernardoni est battu, l'OM sécurise sa victoire.



90eme minute +2 (3-1)

Briançon sauve l'honneur ! A droite dans la surface, Ferhat voit Briançon esseulé au point de penalty et le sert. Le capitaine nîmois trompe Y.Pelé.

Les tops et les flops

Dimitri PAYET (8)



Plus d'infos à suivre....

Dario BENEDETTO (7)



Plus d'infos à suivre....

Boubacar KAMARA (7)



Plus d'infos à suivre....

Sofiane ALAKOUCH (3)



Plus d'infos à suivre....

La feuille de match

MARSEILLE - NÎMES : 3-1