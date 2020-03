Marseille - Amiens / Ligue 1 (J28) : Pas le droit à l'erreur pour l'OM

En 2020, l'OM n'a connu la victoire qu'à une seule reprise à l'Orange Vélodrome. C'était lors de la 24eme journée face à Toulouse (succès 1-0). Après un nul (0-0) face à Angers lors de la 21eme journée, puis une défaite face à Nantes lors de la 26eme journée (1-3), le club phocéen espère renouer avec la victoire face à une équipe relégable. Du côté des Amiénois, la situation reste toujours critique. Englués dans le bas du classement, les hommes de Luka Elsner ont cinq points de retard sur la place de barragiste et espère revenir de Marseille avec un résultat positif en poche. Pour rappel, au match aller, les Picards s'étaient imposés sur le score de 3 buts à 1.

Les stats à connaitre (avec Opta)

- Marseille a remporté 4 de ses 5 matches contre Amiens en Ligue 1. Seule exception : une défaite lors de son dernier déplacement au stade de la Licorne le 4 octobre 2019 (1-3).

- Marseille n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (12 victoires, 3 nuls), c’était contre Nantes le 22 février (1-3).

- Marseille reste sur 3 matches consécutifs en encaissant au moins 1 but (v Lille, Nantes puis Nîmes), après avoir gardé sa cage inviolée lors de chacun des 5 précédents. L’OM a d’ailleurs encaissé 5 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1, autant que lors de ses 12 précédents.

- Amiens est la seule équipe actuellement en Ligue 1 contre laquelle Marseille n’est jamais resté muet dans son histoire dans l’élite (5 matches, 10 buts).

- Amiens n’a gagné aucun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (6 nuls, 9 défaites), la plus longue disette de son histoire dans l’élite. Seul Toulouse (17) est actuellement sur une plus longue série sans succès en L1.

- Amiens est resté muet lors de 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1, après ne l’avoir été que 3 fois lors de ses 21 premiers matches dans l’élite cette saison.