Marquinhos (PSG) pas dans le groupe pour Montpellier

Montpellier-PSG : bientôt papa, Marquinhos devrait être absent https://t.co/qDLSwcLZwS

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) December 6, 2019

Un milieu du PSG fortement décimé

Pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1, le PSG défie Montpellier samedi à la Mosson. Pour ce déplacement en terre héraultaise, les champions de France seront sérieusement amoindris. Outre les absents sur blessure que sont Ander Herrera et Marco Verratti, il y a aussi la défection de dernière minute de Marquinhos.. Avec sa femme, il attend un heureux évènement.Le Brésilien, qui a participé à 13 matchs de championnat cette saison, n’a pas pris part à l’entrainement collectif ce vendredi.Logiquement, il devrait être de la partie mercredi prochain à l’occasion de la dernière sortie en phase des poules de la Ligue des Champions contre le Galatasaray.Face au MHSC, Tuchel aura donc à se creuser les méninges pour composer une équipe compétitive, et plus particulièrement un milieu qui tient la route.. Il y a quelques jours, le technicien allemand avait confié qu’il redoutait beaucoup de nouvelles blessures. Il n’a visiblement pas fallu attendre longtemps pour voir sa crainte justifiée.