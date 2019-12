Marco Verratti (PSG) ne s'est toujours pas entraîné et reste incertain pour la réception de Nantes

D'après les indiscrétions du Parisien, Marco Verratti ne devrait pas être présent mercredi au Parc des Princes, pour le match contre Nantes comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel avait annoncé lors de son point presse de vendredi que l'international italien s'était plaint de douleurs à une cuisse, n'ayant pas participé à la session collective jeudi.



L'ancien joueur de Pescara ne s'est pas non plus entraîné ce lundi matin, à l'instar d'Ander Herrera, qui revient d'une blessure et qui s'est entraîné à part. Ce n'est pas le cas de Neymar, qui a évolué avec le reste de ses coéquipiers et qui pourrait donc débuter mercredi. Ce match face à Nantes sera l'occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de retrouver les terrains, suite à l'annulation du match de la 15e journée prévu contre Monaco dimanche pour cause d'intempéries.