Le Paris Saint-Germain a réalisé un véritable festival pour venir à bout de l'AS Saint-Etienne en quart de finale de Coupe de la Ligue, mercredi (6-1). Et dans cette prestation XXL, les Parisiens ont encore pu compter sur leur quatuor d'attaque (Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria), symbole d'une force de frappe offensive quasi unique en Europe. Marco Verratti, qui disputait son premier match en 2020, n'a pas caché son admiration pour les artistes du club de la capitale. « On a la chance d'avoir quatre des dix meilleurs joueurs du monde, a-t-il expliqué dans des propos relayés par le média spécialisé Culture PSG. Les avoir tous les quatre à Paris, c'est incroyable. C'est pour ça que le coach a choisi de changer de système. En laisser un des quatre sur le banc, c'est vraiment quelque chose de difficile pour le football. Grâce au travail à l'entraînement, on arrive aussi à bien défendre et à récupérer le ballon. Si on veut jouer comme ça, on doit tous faire les efforts. Je les félicite aussi parce qu'ils sont les premiers à défendre et c'est très important ». Verratti : « On a changé un peu notre mentalité »

Marco Verratti a aussi mis le doigt sur ce qui ressemble à la clé de la réussite pour la suite : l'investissement de ces stars offensives quand l'équipe n'a pas le ballon. L'Italien est clair : une profonde remise en question a eu lieu. « On s'est parlé dans le vestiaire après le match de Madrid. On s'est dit que si on voulait changer de système, il fallait que tout le monde court. Dans le football d'aujourd'hui, dans les grandes équipes, il n'y a que des grands joueurs et si tu ne les presses pas, ils arrivent à jouer au ballon. C'est pour ça qu'on a changé un peu de mentalité. Vous êtes les premiers à le voir et ça fait plaisir, parce qu'on peut jouer avec les plus forts sur le terrain ». Des propos allant dans le même sens que ceux de son ami Kylian Mbappé.