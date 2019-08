Mandanda jusqu'en 2021

Steve Mandanda ne sera pas en fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison. L’emblématique gardien de but du club phocéen s’était engagé jusqu’en 2020 lors de son retour au club à l’été 2017, mais son bail a déjà été prolongé jusqu’en 2021. L’année en option qui figurait dans le contrat du "Fenomeno", âgé de 34 ans, a été activée par les dirigeants, comme l’indique L’Equipe. Celui qui est de nouveau capitaine de l'équipe est reparti pour deux saisons !

Le club olympien n’a jamais communiqué sur cette "mini-prolongation" et pour cause. Si le champion du monde 2018 est désormais très affûté - et plutôt bondissant lors des matches de préparation –, il reste évidemment sur une bien mauvaise saison 2018-2019. Ses erreurs individuelles, couplées aux errements de ses coéquipiers, avaient rapidement fait plonger l’équipe de Rudi Garcia dans le marasme.

Le choix de la direction sportive de l’OM peut paraître étrange. Le président Jacques-Henri Eyraud avait annoncé le départ des gros salaires de l’effectif et Steve Mandanda n’était pas forcément retenu. Avec cette prolongation, le natif de Kinshasa est reparti pour deux années avec un salaire énorme à 350 000 euros bruts par mois. Compte tenu de la situation, André Villas-Boas ne sera pas en mesure de réclamer un nouveau gardien en 2020...