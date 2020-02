Malgré les critiques Cesc Fabregas (Monaco) ne changera pas son jeu

Récemment défendu par son entraîneur à l'ASM Robert Moreno, Cesc Fabregas, sifflé lors de la récente défaite contre Strasbourg, affirme qu'il ne changera pas sa façon de jouer, mais promet de s'améliorer : « Les critiques des supporters ? Oui ils ont raison. Mais je ne renoncerai jamais à mon jeu, ça doit être bien clair pour tout le monde. J’en suis arrivé là, j’ai gagné tous ces trophées, parce que je reste moi-même, avec mon jeu. Et j’ai dû m’adapter à des entraîneurs très différents. Arsène Wenger, Guardiola, Mourinho, Conte (...). Je respecte tout le monde, tous les avis, il faut s’améliorer, et moi le premier, c’est sûr », a indiqué l'ancien joueur du Barça au micro de Canal+, lui qui a profité de cet entretien pour évoquer son avenir.



« Je suis très heureux à Monaco. Bien sûr, le foot joue un rôle important dans ma vie. Et si ça ne va pas côté foot, dans ma vie en général, ça ne va pas non plus. J'aimerais être meilleur, je pense que l'on a une équipe pour se qualifier en Ligue des champions. J'ai encore deux ans de contrat ici et je les passerai ici. J'ai 32 ans, c'est vrai, mais si je joue dans une position entourée par des joueurs qui ont la même vision de jeu que moi, je peux encore jouer quelques années. A 32 ans, j'ai joué 800 matches, c'est de la folie », a ajouté Fabregas.