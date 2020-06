« On a encore deux possibilités de jouer l’Europe »

Depuis lundi dernier, les Lyonnais sont de retour au centre d’entrainement. Après s’être soumis à des tests physiques, les Gones se remettent au travail après plusieurs mois d’interruption. Des séances par petits groupes sont prévues à partir de vendredi, puis des sessions traditionnelles impliquant tout le collectif.. « On a beaucoup d’enthousiasme et beaucoup d'envie. On a été ravi de se retrouver car le temps a été long. On est heureux d'être ensemble et j'espère qu'on va garder cette enthousiasme longtemps », a-t-il lâché.L’entraineur rhodanien a ensuite évoqué le programme qui attend son équipe. Le championnat de Ligue 1 est définitivement suspendu, mais les Gones sont toujours engagés en Ligue des Champions et il y a la possibilité de pouvoir disputer la finale de la Coupe de la Ligue (contre le PSG). « Ce serait bien que l'on sache quand l’on va jouer. Cela change complètement d’une semaine à l’autre, a-t-il souligné. On a anticipé en organisant un tournoi. On va y aller petit à petit en prenant le moins de risques possible. On va travailler physiquement et techniquement par des petits groupes de dix. On a prévu une semaine de stage au bout de la quatrième semaine de préparation à Évian. Ce sera ensuite le sprint final. On va attendre la possibilité de faire des matches amicaux ».Pour finir,Les obstacles sont de taille, mais il y a une volonté commune de relever cet immense défi. « On va arriver à égale préparation avec le PSG mais avec un déficit de douze matches contre la Juventus. On encore deux possibilités de jouer une coupe d’Europe la saison prochaine », a-t-il conclu.